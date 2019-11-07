حريق قرب الفريديس وإغلاق شارع 67

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل قرب قرية الفريديس، بعد ظهر اليوم الخميس، تسبب بإغلاق شارع 67 من الاتجاهين.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق ومنعت انتشاره، وجرى استدعاء طائرات لمساندة طواقم الإطفاء والإنقاذ. ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، لمعرفة ما إذا كان متعمدا وبفعل فاعل.

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وكانت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" قد ناشدت المواطنين في كافة أرجاء البلاد بعدم إشعال النيران في هذه الأيام الحارة وعدم تنفيذ أية أعمال قد تنتج شرارة أو نار في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، نباتات، أشواك وغيرها.

يشار إلى أن الحرائق ازدادت في الآونة الأخيرة، بسبب موجة الحر التي تسود البلاد.