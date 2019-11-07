شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تعديل وزاري على حكومة الرزاز.. تعيين 11 وزيراً جديداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عمّان)

وافق ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم (الخميس) على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد شمل التعديل ما يلي: تعيين الدكتور محي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، تعيين الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، تعيين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، تعيين الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية، تعيين أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، تعيين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تعيين الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، تعيين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، تعيين الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، تعيين الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.

وكان ملك الأردن قد وافق على قبول استقالة 8 وزراء اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر الجاري، وهم: الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية، جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام، المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة، المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل، الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، الدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.