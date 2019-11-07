قطع شارع بليس في الحمرا وتحويل السير الى الطرقات الفرعية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم قطع شارع بليس الحمرا- ​بيروت​ وتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية. هذا وينفذ عدد من الطلاب اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في بلس.

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