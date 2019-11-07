اشار رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في تصريح له عبر مواقغ التواصل الإجتماعي الى انه "مع إدراكنا أن ما يمرّ به وطننا أكثر من صعب ولكن الوضع في ​قضاء زغرتا​ لم يعد يحتمل وصحتنا كما بيئتنا بخطر لذا ندعو اهلنا وناسنا للوقوف معنا لاننا اتخذنا القرار بحل الموضوع سريعا"، مؤكدا انه "على ​الدولة​ ان تقف على الحياد كما هو الحال مع مطالب الناس وحراك الشارع ولن نتهاون"، مضيفا:"كونوا جاهزين ومستعدين في ​الساعات​ والأيام المقبلة لحماية صحتكم وأرضكم وبيئتكم وصون كرامتكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: الوضع بقضاء زغرتا لم يعد يحتمل وصحتنا بخطر وندعو اهلنا للوقوف معنا لحل الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.