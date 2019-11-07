واكيم: التيار الباسيلي يعمد الى نكران الواقع ويدعي العفة

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التيار الباسيلي يعمد الى نكران الواقع ويدعي العفة راشقاً غيره بتهمة ​الفساد​ والعرقلة دفاعاً عن نفسه. وبدلًا من محاولة لملمة ​الوضع الاقتصادي​ وانقاذ ما يمكن يعتمد الافتراء والكذب السافر بحق ​القوات​. لمصلحة من شرذمة المجتمع اكثر واكثر من المستفيد؟ بكل الأحوال الناس ترى وتسمع وتعلم".

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