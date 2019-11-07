98 شريطا من 34 دولة.. مهرجان مراكش للفيلم يحمس جمهور السينما لفعالياته

كشفت إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الخميس، أن 98 شريطا من 34 دولة، سيشارك في الدورة 18 من المهرجان، التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلما، ينافسون على جوائز عديدة، من أبرزها جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم.

ويتنافس في المسابقة الرسمية 3 أفلام أوربية من المملكة المتحدة، وإيطاليا، وصربيا، وشريطان من أمريكا اللاتينية، يمثلان دولتي البرازيل، وكولومبيا، وفيلم أمريكي، وآخر استرالي، و3 أشرطة من آسيا يمثلون الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وأربعة أفلام من منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، تمثل المغرب، وتونس، والعربية السعودية، والسنغال.

ومن بين الأشرطة الـ14، المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان، هناك خمسة أعمال من إخراج نساء.

وسيكون رواد المهرجان بمناسبة افتتاحه على موعد مع الفيلم الأمريكي “السكاكين المشحوذة”، للمخرج “ريان جونسون”.

وتتضمن “العروض الخاصة” مجموعة من الأفلام القادمة من عدد من الدول، منها هولندا، والمكسيك، وتونس، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، والسودان.

وبخصوص السينما المغربية، فإنها حاضرة بقوة كذلك عبر الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية، والآخر المبرمج في “السهرات المسائية”، إضافة إلى 4 أفلام مشاركة ضمن فقرة “بانوراما السينما المغربية” ، وفي المجموع، سيتم عرض 11 شريطا مغربيا في مختلف فقرات المهرجان.

Advertisements

وفي فقرة السهرات المسائية، برمجت إدارة المهرجان أفلام: “نورا تحلم” لـ”هند بوجمعة” (تونس، وبلجيكا، وفرنسا)، وتؤدي فيه هند صبري الدور الرئيسي، و“آدم” للمخرجة المغربية ”مريم التوزاني” بمشاركة “لبنى أزابال”، و”نسرين الراضي”، وفيلم “حواء السنة الجديد” لـ”صقر” (مصر) ، الذي يجمع ثلة من النجوم المصريين، المنتمين إلى الجيل الجديد، وتختتم به سهرات المهرجان.

وسيكون للسينما الاسترالية حضور بارز في مراكش هذا العام، باعتبارها ضيف شرف الدورة، إذ تمت برمجة 52 شريطا، تتوزع بين سينما المؤلف، والكلاسيكات، والأفلام الناجحة جماهيريا، وذلك في مختلف فضاءات مراكش.

وتخصص للأطفال برمجة متنوعة ضمن فقرة “الجمهور الناشئ”، بعرض خمسة أفلام من مختلف: ليتونيا، وفرنسا، ومصر، واليابان، والسويد.

وستحتضن ساحة جامع الفنا في المدينة الحمراء، طوال أيام المهرجان، عدة عروض لأفلام شعبية من الهند، والمغرب، ومصر، والولايات المتحدة، وغيرها.

وخصص المهرجان ذاته خمسة عروض لضعاف البصر، ليتسنى لهذه الفئة من الجمهور ذات الاحتياجات الخاصة الاستمتاع بالمهرجان كذلك.

يذكر أن المهرجان الدولي للفيلم في مراكش ينطلق في دروته لعام 2019، بين 29 نونبر الحالي، و7 دجنبر المقبل.