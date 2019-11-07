حكيمي في التشكيل المثالي لدوري الأبطال وينافس نجم الريال على لقب “لاعب الأسبوع”

ضمن النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، تواجده في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال أروبا، والتي اختتمت مبارياتها يوم أمس الأربعاء، بعد أن تألق بشكل لافت في مباراة فريقه الأخيرة أمام أنتر ميلان.

وكان النجم المغربي هو قائد “الريمونتادا” التاريخية التي حققها النادي بملعب “سيغنال إدونا بارك”، بعد أن قلب تأخره من هدفين دون رد إلى انتصار بثلاثة أهداف، كان للاعب أسود الأطلس هدفين منها.

وحسب موقع ” who scord” المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، فقد حصل النجم المغربي على رابع أحسن تنقيط في هذه الجولة، وتقدم عليه ثنائي ريال مدير رودريغو وكريم بنزيمة، وحارس سلافيا براغ التشيكي كولار.

Advertisements

وفي السياق ذاته، اختارت اللجنة المنظمة لهذه المنافسة القارية، النجم المغربي إلى جانب 3 أسماء تألقت في هذه الجولة، من أجل المنافسة على لقب أحسن لاعب في هذه الجولة، وهي المرة الثانية التي يتنافس فيها على هذا اللقب، بعد الجولة الثانية.

ويتنافس حكيمي إلى جانب كل من لاعب ريال مدريد، رودريغو، الكوري سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، والكورستاريكي كايلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان.

وسيتم اختيار لاعب الأسود، بناء على التصويت الذي سيتم إجراءه على الموقع الرسمي للبطولة.