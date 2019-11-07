لمجرد يسعى إلى ملاقاة جماهيره.. هل يعود إلى الحفلات والمهرجانات؟

انتشرت، قبل أيام، أخبار في الوسط الفني، عن اقتراب عودة لمجرد إلى ملاقات جمهوره في حفلات، وسهرات فنية، بعدما حرم منها منذ القبض عليه في أكتوبر 2016.

وتشير المعطيات، المتداولة بين المقربين من لمجرد، إلى أنه قدم طلبا للقضاء الفرنسي من أجل تمكينه من استئناف إحياء سهرات، وحفلات، ولقاء جمهوره، في وقت تعرف فيه أعماله نجاحا كبيرا.

وكان لمجرد يستعد لأكبر حفل في تاريخه بقصر الأنوار في فرنسا، قبل أن تنطلق متاعبه باتهامه بالاغتصاب، وإلغاء الحفل بعد ذلك، ومنذ ذلك الحين ولمجرد محروم من اعتلاء المنصات، بسبب متابعته قضائيا في فرنسا.

وبعد حصول لمجرد على السراح المؤقت لمرتين، لم يلزمه القضاء بالابتعاد عن إصدار أعمال جديدة، لكنه منع من الحفلات أو لقاءات تلفزية، أو السفر إلى دول غير المغرب، والذي يحتاج في كل مرة يرغب في زياته إلى ترخيص من القضاء الفرنسي.

فهل نشاهد الفنان الأكثر شعبية في المغرب فوق الخشبة قريبا؟.