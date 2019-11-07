اتهام شاب من دير الأسد بالاعتداء على سائق حافلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمّت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (30 عامًا) من دير الأسد، نسبت إليه "الاعتداء بهدف السرقة، والاعتداء مع التسبب بإصابة، والسرقة"، مرفقة بطلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم الأحد الماضي 03.11.2019، وخلال ساعات المساء المتأخرة، وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، حول الاعتداء على سائق حافلة، عند مفرق دير الأسد، والتي مرت من تجاه كرمئيل لحيفا، بعد رفض الأخير إعطاء ماله للمتهم. وأصيب سائق الحافلة بجراح طفيفة (وفقا لمصادر طبية)، وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لتلقي العلاج الطبي اللازم".

وذُكر أيضا أنه "مع تلقي البلاغ، هرع أفراد الشرطة إلى المكان، باشروا بعمليات البحث عن الجاني، وجمع المحققين الأدلة والحيثيات من المكان وباشروا بالتحقيق. ووفقا للتحقيقات، تبين أنّ المتهم توقف في محطة الحافلات بمفرق دير الأسد وأشار لسائق الحافلة بالتوقف. صعد المتهم إلى الحافلة وطلب من السائق أن يصرف له 100 شيكل، وبالوقت الذي مد السائق يده إلى حقيبته، انحنى المتهم باتجاه السائق وطالبه بإعطائه المال من الحقيبة، وقال له 'أعطني المال، أعطني المال!'. ونجح المتهم بسرقة الهاتف النقال الخاص بالسائق خلال قيام السائق دفع المتهم عنه، وقام الأخير بضرب السائق على رأسه".

وجاء في لائحة الاتهام كذلك أنه "خلال ساعات، تم العثور على المتهم (30 عامًا من دير الأسد) في أرض زيتون قريبة من مدينة كرميئيل، وتم اعتقاله، والتحقيق معه، وتم تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية بطلب من الشرطة".