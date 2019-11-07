"في غرفة العنكبوت" تفوز بجائزة معهد العالم العربي في باريس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منح معهد العالم العربي في باريس، الكاتب المصري محمد عبد النبي، جائزة الأدب العربي لعام 2019، عن روايته "في غرفة العنكبوت"، والتي صدرت أيضًا باللغة الفرنسية.
وسبق أن وصلت هذه الرواية الصادرة بالعربية عن دار العين للنشر في العام 2016، إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) في العام 2017. وجاء إعلان فوز عبد النبي (42 عاما) بالجائزة خلال احتفال أقيم، مساء أمس الأربعاء، بمقر معهد العالم العربي بحضور عدد من المثقفين والكتاب.
وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة، إن الفائز "كاتب جريء صاحب أسلوب قوي ومؤثر يجعل القارئ يغوص في قلب محرمات المجتمع المصري والعربي".
وتأسست الجائزة عام 2013 في إطار شراكة بين مؤسسة جان- لوك لاجاردير ومعهد العالم العربي في باريس، "لتكريم كاتب من إحدى دول الجامعة العربية أصدر عملا (رواية أو مجموعة قصصية أو شعرية) باللغة الفرنسية أو مترجما عن العربية إلى الفرنسية"، حول موضوع يتناول قضايا الشباب العربي. وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو.
ومن بين الفائزين بها سابقا السعودي محمد حسن علوان واللبناني جبور الدويهي والمصري محمد الفخراني.
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