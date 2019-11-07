رئيس الشاباك: إحباط أكثر من 450 عملية منذ مطلع العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، اليوم الخميس، إنه تم إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، منذ مطلع العام الحالي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أرغمان قوله، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر UVID 2019، إن العاملين في الشاباك والتعاون مع أجهزة أمن إسرائيلية أخرى وأجهزة أمن موازية في العالم وتوفر أفضل التكنولوجيات في العالم، "مكننا من الحفاظ على تفوقنا النسبي مقابل أعداء يضعون تحديات كبيرة".

وتابع أن "هذه الإمكانيات مكنتنا، في السنة الأخيرة، من إحباط أكثر من 450 عملية، ومكنت مواطني إسرائيل من الاستمتاع بحياة يومية هانئة ومريحة، من دون معرفة ما يحدث تحت سطح الأرض".

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ومضى أرغمان أن "التكنولوجيا والصناعة الإسرائيلية موجودة لدينا قريبا من القلب دائما، ونحن نشتري تكنولوجيا قبل أي شيء آخر. وهذا جزء منا ونحن نستثمر بالتجديد وبالتكنولوجيا المتقدمة أيضا".

وكان أرغمان قد أدلى بأقوال مشابهة، العام الماضي، خلال تقرير قدمه لأعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وقال إن الشاباك أحبط 480 عملية، في العام 2018.

وقال في حينه، على خلفية توتر أمني في الضفة الغربية المحتلة، إن حماس تسعى "بكل قوتها" لتنفيذ عمليات، وأنه "نجحنا في إحباط 480 عملية، واعتقلنا أعضاء 219 خلية تابعة لحماس، وأحبطنا 590 عملية كان سينفذها أفراد. وهذه كمية كبيرة جدا ويمكن فقط أن تشير إلى حجم الإرهاب الحاصل تحت سطح الأرض".