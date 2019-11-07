الشرطة الفرنسية تخلي مخيم لاجئين في باريس

الخميس 7 نوفمبر 2019

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس ، مخيم للاجئين في شمال باريس وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة تشديد سياسة الهجرة الفرنسية.



وقالت وسائل إعلام إن الحافلات نقلت مئات من منطقة بورت دو لا شابل حيث يعيش لاجئون غير شرعيين في خيام أسفل وحول جسور الطريق الدائري والسلالم المؤدية إلى طريق (إيه 1) السريع.

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وقال قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون للصحفيين في موقع الحدث "لن أسمح بعد ذلك بهذه التعديات على جانبي الطريق هنا أو في أي مكان عام آخر في باريس".

ومنذ إغلاق مخيم مهاجرين ضخم في كاليه عام 2016 توافد المزيد من اللاجئين على باريس التي ما تلبث أن تفض تجمعا للخيام حتى تظهر مخيمات في مناطق أخرى خلال بضعة أشهر.