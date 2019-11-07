شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد: الرياض هي المفتاح الرئيسي لحل القضية الجنوبية والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 بن فريد قال الكاتب والقيادي الجنوبي اليمني، أحمد عمر بن فريد، إن ترحيب مجلس الأمن هو اعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أهم ثمار اتفاق الرياض وهذا لوحده مكسب كبير لقضيتنا الوطنية التي لم تدخل الأروقة الدولية منذ عام ١٩٩٤ م.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: الرياض يا سادة هي المفتاح الرئيسي لحل قضية الجنوب لأنها ببساطة عاصمة القرار العربي ومركز ثقل دولي لا غنى عنه مطلقا. ورحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض. Advertisements ووصف المجلس الاتفاق بأنه خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. ورحب أعضاء المجلس بجهود وساطة المملكة العربية السعودية، في التوصل لهذا الاتفاق. وشدد أعضاء المجلس على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم

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