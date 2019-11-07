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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: إيران مشروع توسعي يعتاش على الفوضى وليست دولة والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
إيران
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن إيران تعيش مأزقاً وعزلة سياسية إقليمية ودولية.
وأضاف الزعتر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، تشرين الثاني 07، 2019: من يتسابق تجاه إيران هو يحاول أن يعطي النظام الإيراني فرصة لتحقيق مكسب سياسي للخروج من عزلته.
وأضاف أن الأمر كذلك ينطبق على العلاقات الاقتصادية مع إيران، بحسب المقولة التي تقول إن الاقتصاد والسياسة توأمان لا ينفصلان.
وأكد أن إيران الخميني لن تتغير، لأنها ليست دولة بل هي مشروع توسعي، وتعتاش على الفوضى والعنف وصناعة الإرهاب ، التسابق والتدافع نحو إيران لن يقود نظام الملالي الانتقال إلى تغيير سياساته والتخلي عن طموحاته حتى وإن حاول النظام الإيراني التستر بتصريحات مغايرة لواقعه.
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