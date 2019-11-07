مكونات إقليم حضرموت تبادر للتحرك لتدارك اختراق الإخوان

الخميس 7 نوفمبر 2019

تحركت مكونات إقليم حضرموت لتدارك اختراق المحافظة من قبل الإخوان.



وأعاد اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، الثلاثاء، الأجواء إلى ما قبل الهجوم الحوثي على صنعاء، أي إلى الجدل بشأن نظام الأقاليم الستة مثلما تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن.

وبحسب صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الخميس "بادرت مكونات من إقليم حضرموت إلى التحرك كي تستفيد من مناخ اتفاق الرياض والدعوة إلى مؤتمر للخروج بقرارات وإجراءات تنفيذية مزمنة لتحقيق مطلب الفيدرالية للإقليم.

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واعتبر الكاتب اللبناني المتخصص بالشؤون اليمنية خيرالله خيرالله أن الاتفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية يفتح الأبواب أمام البحث الجدي في صيغة جديدة لليمن أن تأخذ في الاعتبار المطالب الخاصة بكل منطقة من مناطقه، خصوصا محافظة حضرموت التي يرى أهلها في معظمهم أن لديها مقومات كيان مستقل.

ووجد أهل حضرموت، بعد مرحلة عانوا منها من جشع ضباط شماليين ورغبة الإخوان المسلمين في اختراق المحافظة ومجتمعها، في ظل حال الانهيار التي يعاني منها اليمن أنه ليس أمامهم هذه الأيّام سوى أخذ زمام الأمور بأيديهم. وما فعلوه من خلال “مؤتمر حضرموت الجامع” قبل عامين هو إعداد المحافظة كي تكون مستعدة للمرحلة التي يبدو اليمن مقبلا عليها. إنّها مرحلة اليمن الجديد.

لكن أوساطا سياسية يمنية حذرت من أن الدعوات المحسوبة على محافظة حضرموت، والتي تطالب بتقاسم المكاسب التي حققها الانتقالي الجنوبي من اتفاق الرياض، تحاول استثمار رغبة أهل حضرموت في الحصول على إقليم خاص، بهدف ضرب اتفاق الرياض وتفجير الأجواء في الجنوب قبل البدء بتنفيذ الاتفاق على الأرض.

وتعد محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن مساحة؛ إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، وتنقسم إداريا وعسكريا إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت، والمنطقة الثانية مدن وادي وصحراء حضرموت.