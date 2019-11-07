خلاف في التحالف التركي القطري بسبب قناة الجزيرة

المناطق - الرياض

يبدوا أن تحالف الشر بين قطر وتركيا على موعد مع خلافات ربما تتسع في بعد ان وجهت صحيفة تركية مقربة من اردوغان انتقادات حادة لـقناة الجزيرة القطرية الانجليزية مشيرة إلى أن تغطيتها للعدوان التركي على شمال سوريا يحمل “تجاوزات”.

وتحت عنوان “الجزيرة الإنجليزية تهديد للتحالف التركي القطري”، قالت صحيفة “دايلي صباح” في مقالتها الافتتاحية إن: “هذا الـتحالف، الذي يبدو أنه لا يتزعزع، أصبح اليوم تحت تهديد من داخله”.

واتهمت الصحيفة النسخة الإنجليزية من قناة “الجزيرة” القطرية بأنها “تنشر دعاية مضادة لتركيا تحت ادعاء الصحافة المستقلة والحيادية”.

وسبق أن أعلنت إمارة قطر دعمها علنا للعدوان الذي شنته القوات التركية على شمال سوريا 9 أكتوبر الماضي، وهو موقف لم يكن غريباً بحسب مراقبين خاصة في ظل التنسيق المفتوح بين الجانبين لتمويل كيانات وتنظيمات إرهابية ومتطرفة في العديد من الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط.