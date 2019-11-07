استخدامات لليمون في مجال التجميل لم تكن تعرفها!

يعد الليمون من الفواكه شائعة الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ويمكن خلطه مع الشاي مثلا للشعور بالانتعاش وتنشيط الدورة الدموية، كما أن شرب الماء مع الليمون يزيل السموم من الجسم ويحسن حالة البشرة، في حين أن تناوله مع العسل يغذي الجسم ويعالج نزلات البرد ويحسن المزاج.

تقول الكاتبة إيكاترينا أنديفا في تقرير نشره موقع "آف بي. ري" الروسي إن أغلب الناس لا يعلمون الفوائد السحرية لهذه الثمرة واستخداماتها في مجال التجميل والعناية بالجسم، خاصة بالنسبة للنساء. العناية بالشعر

تواجه الشقراوات بشكل خاص الكثير من المتاعب في سبيل التخلص من الاصفرار غير المرغوب فيه بالشعر، ويمكنهن توفير الكثير من الأموال عبر وضع عصير نصف حبة ليمون في كأس من الماء الدافئ وشطف الشعر به مباشرة بعد غسله بالشامبو.

وتنبه الكاتبة إلى ضرورة التعامل بحذر مع الليمون باعتبار أنه حامض وبالتالي يجب إبقاؤه بعيدا عن العينين، ويمكن لف الشعر بمنشفة أو قطعة من القماش بعد شطفه بهذا الخليط، ومن الأفضل القيام بهذه العملية قبل الخروج إلى الشمس، إذ إن الليمون يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، ويجعله ناعما مثل الحرير. حماية الشفتين

من الاستخدامات الأخرى المفاجئة لعصير الليمون استخدامه في علاج جفاف وتشقق الطبقة الرقيقة في الشفتين، ويمكن بكل بساطة عصر بعض الليمون في ملعقة أكل واستخدامه لتدليك الشفتين، وهو لا يقوم فقط بتقشيرها بكل رفق، بل أيضا يحميها من فقدان الترطيب. من الاستخدامات الأخرى المفاجئة لعصير الليمون استخدامه في علاج جفاف وتشقق الطبقة الرقيقة في الشفتين، ويمكن بكل بساطة عصر بعض الليمون في ملعقة أكل واستخدامه لتدليك الشفتين، وهو لا يقوم فقط بتقشيرها بكل رفق، بل أيضا يحميها من فقدان الترطيب. تغذية البشرة

إن الليمون مفيد أيضا لبشرة الوجه، حيث إنه يحتوي على مغذيات في غاية الأهمية.



ويمكن خلط بعض العصير مع ملعقة من الماء، ومسح الوجه بهذا الخليط باستخدام قطعة من القطن، كما يمكن إضافة قطرات قليلة من الليمون إلى قناع العناية بالوجه، ومن الأفضل استخدام عصير هذه الثمرة في الليل، أما في الصباح فيجب غسل الوجه جيدا بالكثير من الماء، ووضع مرهم مغذٍ حتى تبدو البشرة نضرة ونظيفة.

حب الشباب

تقدم صالونات التجميل عددا كبيرا من الخدمات والعلاجات التي تكون مكلفة جدا من أجل تنظيف الوجه وعلاج حب الشباب، وقد لا تكون هذه الخيارات متاحة للجميع، لذلك يوجد علاج طبيعي ورخيص يمكن تجربته في المنزل من خلال خلط عصير حبة واحدة من الليمون مع الماء الدافئ ثم وضعه على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة، وشطفه بكمية كبيرة من المياه، ويجب بعد ذلك وضع مرهم مغذٍ للبشرة والتمتع بملاحظة النتائج.

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الذراعان والساقان

يعاني كثيرون من سواد البشرة عند منطقة الركبتين والمرفقين، والحل المناسب والأسهل لهؤلاء هو الحصول على خليط من عصير الليمون والماء، ووضعه على هذه الأماكن ليتحول لونها شيئا فشيئا نحو اللون الأبيض، إذ يساعد الليمون على إزالة الخلايا الميتة والقشرة المتراكمة، ويمكن تكرار هذه العملية بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج. يعاني كثيرون من سواد البشرة عند منطقة الركبتين والمرفقين، والحل المناسب والأسهل لهؤلاء هو الحصول على خليط من عصير الليمون والماء، ووضعه على هذه الأماكن ليتحول لونها شيئا فشيئا نحو اللون الأبيض، إذ يساعد الليمون على إزالة الخلايا الميتة والقشرة المتراكمة، ويمكن تكرار هذه العملية بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج. الرؤوس السوداء



من العلاجات المناسبة لهذه المشكلة التي تسبب إزعاجا للكثير من الناس استخدام عصير الليمون مع الماء، ويجب تجنب وضع هذا الخليط على مناطق الجلد الحساسة مثل الأنف والذقن حتى لا تصاب بحروق، ويمكن استخدام الليمون والماء لتدليك الوجه بكل لطف، وتكرار هذه العملية مرتين فقط في اليوم سوف يخلصك من النقاط والرؤوس السوداء لوقت طويل. من العلاجات المناسبة لهذه المشكلة التي تسبب إزعاجا للكثير من الناس استخدام عصير الليمون مع الماء، ويجب تجنب وضع هذا الخليط على مناطق الجلد الحساسة مثل الأنف والذقن حتى لا تصاب بحروق، ويمكن استخدام الليمون والماء لتدليك الوجه بكل لطف، وتكرار هذه العملية مرتين فقط في اليوم سوف يخلصك من النقاط والرؤوس السوداء لوقت طويل. تقوية الأظافر



يمكن إضافة بعض عصير الليمون إلى وعاء من الماء، وغمس الأصابع فيه، وترك الأظافر فيه لمدة 15 أو 20 دقيقة، ومع تكرار هذه العملية يوميا قبل الذهاب إلى النوم سوف تلاحظ تحسنا في حالة أظافرك، حيث ستصبح أكثر نظافة وقوة وستبدو بمظهر صحي. يمكن إضافة بعض عصير الليمون إلى وعاء من الماء، وغمس الأصابع فيه، وترك الأظافر فيه لمدة 15 أو 20 دقيقة، ومع تكرار هذه العملية يوميا قبل الذهاب إلى النوم سوف تلاحظ تحسنا في حالة أظافرك، حيث ستصبح أكثر نظافة وقوة وستبدو بمظهر صحي. مناديل تنظيف الوجه

هذه الوصفة مناسبة لمن لا يمكنهم تخيل حياتهم دون استخدام المناديل، يمكن أخذ مناديل عادية وتحضير خليط من الماء وعصير الليمون والزيوت الأساسية لنبتة الشاي، ثم وضع المناديل في هذا الخليط لبضع دقائق، وستحصل على مناديل مضادة للجراثيم ومنظفة للجسم والوجه بمكونات طبيعية تماما. تبييض الأسنان

يساعد خلط كربونات الصوديوم مع عصير الليمون وتطبيقه بكل لطف على الأسنان باستخدام قطعة من القطن وتركها لبضع دقائق ثم غسل الفم بشكل جيد في الحصول على أسنان بيضاء وابتسامة رائعة. يساعد خلط كربونات الصوديوم مع عصير الليمون وتطبيقه بكل لطف على الأسنان باستخدام قطعة من القطن وتركها لبضع دقائق ثم غسل الفم بشكل جيد في الحصول على أسنان بيضاء وابتسامة رائعة. مزيل العرق