اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس. وقالت النزاهة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "أمرا صدر، اليوم، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه الاول والثاني، وجميع اعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26 عضوا وفق احكام المادة 340 ". يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: صدور امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.