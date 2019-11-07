عمليات بغداد: سنحاسب اي شخص يقوم باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

اكدت قيادة عمليات بغداد، الخميس، انها ستحاسب اي شخص يقوم باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الاسباب. وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي لـ الخليج 365، ان "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة وهي محاسبة اي شخص يقوم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الاسباب". واضاف انه "يمنع منعا باتا اطلاق الرصاص الحي حتى لو كان في الهواء لتفريق المتظاهرين"، موضحا ان "توجيهاتنا صارمة على جميع القطعات".



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