العراقيون معزولون 'رقمياً'.. استياء من قطع خدمة الانترنت في البلاد

وعادت خدمة الانترنت، صباح اليوم الخميس، الى بعض مناطق البلاد بعد انقطاع "غير معلن" استمر ليومين، إلا أن هذه العودة لم تستمر سوى ثلاث ساعات حيث عاد القطع مجددا عن الساعة الواحدة ظهرا.

وفي هذه الساعات الثلاث، ابدى العراقيون تذمرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمكنوا من الدخول اليها بعد عودة الخدمة، حيث سطر مئات الالاف كلماتهم على موقع فيسبوك بانتقاد شديد لهذه الخطوة، سيما وأن اي توضيح رسمي او تعليق حكومي عن سبب قطع الشبكة العنكبوتية عن العراقيين لم يصدر حتى الآن، سوى بعض الافتراضات التي ابداها ناشطون ترتبط بالاحداث التي تشهدها البلاد.



مواطنون تحدثوا عن معاناتهم واخرين اشاروا الى خسائرهم المادية، جراء قطع منظومة الانترنيت، في جميع انحاء العراق باستثناء اقليم كردستان، وسط حالة استياء شديدة وناقمة من هذه الاجراءات، محملين حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة عن توقف اعمالهم اليومية، وقطع ارزاق العديد ممن يعمل عبر خدمة الانترنيت من المنازل ودوائر القطاع الخاص.

وتشير تقارير صحافية، إلى تعرض الكثير من النشاطات التجارية لخسارات قدرت بآلاف الدولارات بسبب انقطاع الإنترنت، وتعد فئة التجار الصغار هي الأكثر تعرضا للخسائر، في ظل غياب شبكات الاتصالات وفشل المعاملات التجارية.



وقدرت شركة "نت بلوكس"، المتخصصة في مراقبة خدمات الإنترنيت، في تقرير لها نشر، في وقت سابق، خسائر قطع الإنترنت على الاقتصاد العراقي بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/ تشرين اول الماضي، حيث تمثل هذه الخسارة ما يقرب من 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكانت السلطات قد قطعت خدمة الانترنت، ليلة الثلاثاء الماضي، بشكل غير معلن، دون ان تصدر وزارة الاتصالات او الجهات المعنية اي توضيح حول اسباب القطع المفاجئ للخدمة، الا ان شركات اتصال الهاتف المحمول قد نوهت لمستخدميها بأن القطع جاء خارج ارادتهم.

ويرى مراقبون، بان القطع جاء على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اتسعت المطالب لتشمل اقالة الحكومة.