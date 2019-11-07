النزاهة: صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه إلى "إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة".

وتابعت انه "تم إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق وفق المادَّة (340) ومنع سفره عن قضية إلزام دائرة صحَّة بابل بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً".

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واضافت "كما صدر أمر قبض وتحرٍّ بحق عضو مجلس محافظة حالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن موضوع التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير مشمولة".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.