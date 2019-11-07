نقابة المعلمين تقرر الغاء الاضراب العام وتؤكد: مباشرة الدوام الاحد المقبل

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الخميس، الغاء الاضراب العام عن الدوام في مدارس البلاد، فيما اكدت المباشرة بالدوام الرسمي الاحد المقبل.
وقالت النقابة في بيان تابعته الخليج 365، نسخة منه إنه "تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع المدارس".
واضافت ان "المباشرة بالدوام الرسمي ابتداء من يوم الاحد المقبل".
وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قد قررت السبت الماضي، تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر، تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.
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