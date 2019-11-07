مصرف لبنان يطرح أوراقا نقدية جديدة للتداول

أعلن مصرف لبنان المركزي أنه وضع في التداول، أوراقا نقدية جديدة من فئة 20 ألف ليرة لبنانية.

وقال مصرف لبنان إنه "وضع في التداول اعتبارا من 6 نوفمبر الجاري، أوراقا نقدية جديدة من فئة 20,000 ل. ل.، بتاريخ إصدار جديد هو 1/1/2019، وذلك إلى جانب الأوراق النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها".

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وأضاف "السمات الجديدة للأوراق النقدية التي ستوضع في التداول تشمل على الوجه الأمامي للورقة للجهة اليسار، خيط أمان متطور بنفسجي اللون، تظهر فيه ثلاثة أجزاء تتضمن علامات هي عبارة عن حرفي "ل ل" تتحرك في اتجاه معاكس لحركة الورقة".

ويأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات، حيث يعمد المتظاهرون منذ انطلاق الاحتجاجات إلى الاعتصام أمام المبنى المركزي لمصرف لبنان في الحمرا ببيروت، وأمام كافة فروعه في مختلف المحافظات اللبنانية.