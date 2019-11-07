أزمة صحية لنائب ألماني على الهواء.. وتعليق الجلسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق رئيس البرلمان الألماني، فولجانج شويبله، الخميس، جلسة البرلمان بعد إصابة النائب عن الاتحاد المسيحي "يمين وسط"، ماتياس هاور، بأزمة صحية مفاجئة، أثناء إلقاءه كلمة للنواب.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هاور أصيب بأزمة صحية مفاجئة أثناء إلقاء كلمته في اجتماع البرلمان اليوم، حيث كان يرتجف أثناء الخطاب، وبدأ وأنه فقد التركيز قبل دقيقة من نهاية الخطاب.

وأوضحت أن النائب كان يتنفس بصعوبة وأصابعه ترتجف وأصبحت كلماته ثقيلة قبل أن يتحرك زملائه لمساعدته.





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وأشار إلى أنه سمعت أصوات خلال الجلسة تنادي هاور "أجلس.. استلقي على الأرض.. مجرد الاستلقاء"، ثم بدا هاور من مسافة ساقطا على الأرض، وقطع البث المباشر".

وإثر الواقعة، علق رئيس البرلمان الجلسة. وتلقى هاور الاسعافات العاجلة في قاعة البرلمان التي تم إخلائها بسرعة من النواب.

ولا يعرف حتى الآن 11:44 بتوقيت ألمانيا (10:46 جرينتش) مدى خطورة الحالة الصحية للسياسي الألماني، الذي يشغل عضوية البرلمان منذ 2013.