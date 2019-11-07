إسبانيا "قلقة" إزاء خروقات إيران بعد خفض تعهداتها النووية

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن قلقها من خروقات إيران الأخيرة بعد تخفيض تعهداتها المنصوص عليها في إطار الاتفاق النووي الموقع مع مجموعة دول 5+1 عام 2015.

ودعت الخارجية الإسبانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الخميس، حكومة طهران إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

ويأتي التطور بعد يوم من إعلان إيران البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، في إطار تقليصها التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية قبل 4 سنوات.





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وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي واستئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.





الخطوة الإيرانية نحو إعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض تعد الانتهاك الرابع على طريق تقليص التزاماتها النووية المنصوص عليها قبل 4 سنوات.

وزعم الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ضخ بلاده غاز اليورانيوم مجددا داخل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية يأتي ردا على سياسات الولايات المتحدة تجاه بلاده.

ومع مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم ضعيف التخصيب على مدار الشهرين الماضيين، وباتت تحصل حاليا على 5 كجم يوميا من تلك المادة.