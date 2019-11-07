ملك الأردن يوافق على تعديل حكومي باختيار 11 وزيرًا

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين 11 وزيرا، وقبول استقالة 8 وزراء.

وشمل التعديل الوزاري تعيين 11 وزيرا؛ هم الدكتور محيي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

كما تضمن التعديل تعيين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، والدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، والدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

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وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

كما تم قبول استقالة 8 وزراء هم: الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، والدكتور عبدالناصر موسى أبوالبصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور عز الدين محيي الدين كناكرية وزير المالية، وجمانة سليمان غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة ووزير البيئة، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل، والدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، والدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني -خلال استقباله في قصر الحسينية، الخميس، الوزراء المستقيلين- عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز طلب، الإثنين الماضي، من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس وزراء الأردن أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتوجه بالشكر لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.