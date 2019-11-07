مسؤول أمريكي: خليفة البغدادي "مجهول" بالنسبة لنا

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عن أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي الجديد "شخص مجهول"، والولايات المتحدة لا تعرف "شيئا تقريبا" عنه؛ ما يجعل من الصعب على عناصر التنظيم الالتفاف حوله.

وقال المسؤول، في تصريحات لشبكة "سي بي إي نيوز" الأمريكية، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "الأهداف والوسائل لهزيمة داعش، وتخليص سوريا من القوات التي تقودها إيران، وتأمين مرحلة انتقال سياسية، لم تتغيّر".

ووسط عمليات البحث والمطاردة لزعيم "داعش" الجديد، تعتزم الولايات المتحدة ترك ما بين 700 و900 جندي في سوريا.

والجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وإدارته "يعرفون تحديدا من هو (الزعيم الجديد)!" غداة إعلان التنظيم الإرهابي تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القريشي ليحل محل أبوبكر البغدادي الذي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة خلال عملية للقوات الأمريكية الخاصة.

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وفي هذا الصدد، قال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، الجمعة، إن الإدارة "تدرس القائد، دوره في التنظيم، من أين جاء؟".

لكن المسؤول الكبير، قال إن الزعيم الجديد "يبدو أنه مجهول. لا أحد يعرف خلفيته".

وأضاف: "نعتقد أننا نعرف القليل عنه؛ نظرا لقلة ما نعرفه عنه، لسنا متفاجئين. إذا كان في العراق أو سوريا".

وأشار إلى أنه بسبب عدم معرفة هوية الهاشمي الحقيقية بوضوح، فقد أصبحت "قضية رئيسية" بالنسبة للجماعة الإرهابية لحشد المؤيدين من حوله.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت قوات خاصة أمريكية زعيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، في قرية بمحافظة إدلب على الحدود السورية التركية، بعد عملية عسكرية وصفها مسؤولون أمريكيون بالمعقدة.

