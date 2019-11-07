السيسي: لم أكن أنتوي الترشح للرئاسة وعدلي منصور أصرّ

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أنه لم يكن ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014 وفضّل البقاء وزيرا للدفاع، إلا أن الرئيس السابق عدلي منصور أصرّ على ذلك.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول من كل عام)، الخميس: "حاولت مع الرئيس عدلي منصور عدة أشهر، لكنه رفض هذا الاقتراح".

وتابع: "أقول هذا الكلام لأول مرة للتأكيد أمام الجميع أن قرار الترشح ومنصب الرئيس تحدٍّ كبير، لذا طلبت من الرئيس السابق البقاء في منصبي وأن أعمل كل ما يمكن عمله من أجل مصر إلا أنه رفض".

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وأكد أن "ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وإسقاط حكم جماعة الإخوان لم تكن بدافع الطمع في السلطة على الإطلاق وأن هذا التصور يعد ظلما للثورة ومبادئها".

وأشار إلى أنه "لو تصورتم أن 30 يونيو و3 يوليو كانا بهدف الطمع؛ فهذا يعد ظلما للقيم والمبادئ التي وقفنا من أجلها ونكون أسوأ ممن قبلنا".

وأوضح أن "الحكاية ليست حكاية رئيس ونظام، هي قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها من أجل وضعنا في المكان المناسب ومواجهة أهل الشر".

ولفت إلى اقتدائه بصفات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي تتمثل في القيادة وتدفعه دائما للنجاح.

وتولى السيسي منصب وزير الدفاع خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي وظل بالمنصب خلال الفترة الانتقالية في حكم الرئيس السابق عدلي منصور الذي جاء عقب إسقاط حكم الإخوان في 3 يوليو/تموز 2013، قبل أن يتولى رئاسة البلاد في 2014.