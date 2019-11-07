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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: احتجاز إيران للمفتشة الأممية استفزاز صارخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال المبعوث الأميركي لوكالة الطاقة الذرية إن احتجاز إيران للمفتشة الأممية استفزاز صارخ.
وأعلنت إيران اليوم الخميس، تشرين الثاني 07، 2019، أنها ألغت اعتماد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد احتجازها ليوم.
وكانت الولايات المتحدة أدانت ما وصفته بـ"الابتزاز النووي" من طرف إيران بإعلانها استئناف تخصيب اليورانيوم. وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "محاولات الابتزاز النووي، لن تؤدي سوى إلى تعميق العزلة السياسية والاقتصادية" لطهران.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الثلاثاء أن إيران ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015، وستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو جنوب طهران.
وردت الولايات المتحدة على تصريحات الرئيس الإيراني حول استئناف طهران تخصيب اليورانيوم، متهمة إيران، الثلاثاء، بممارسة "الابتزاز النووي" وتعهدت بتشديد الضغوط عليها.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي، لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية".
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