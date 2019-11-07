عاجل.. مقتل 4 متظاهرين عراقيين برصاص قوات الأمن في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر إعلامية إن محتجين قتلوا برصاص قوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، تشرين الثاني 07، 2019.



وقالت وكالة رويترز إن 4 محتجين قتلوا في العاصمة العراقية بغداد جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المظاهرات.

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وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد تظاهرات مبكرة صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع تشييع اثنين من الضحايا الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين.

وتشهد التظاهرات دخول في مرحلة جديدة من حيث طبيعة الشعارات المرفوعة أو حتى الشرائح المشاركة فيها، والتي تتسع بشكل تدريجي لتصل إلى مستوى عائلات كاملة افترشت ميادين التحرير والساحات العامة في مدن التظاهرات.