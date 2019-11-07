شكرا لقرائتكم بومبيو: يجب التعامل مع استفزازات إيران المستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ضرورة التعامل مع تجاوزات إيران واستفزازاتها المستمرة. وحض المجتمع الدولي على التعامل مع التصعيد النووي الإيراني، معتبراً أن أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض "ابتزازها النووي واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها".

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية.

كما اعتبر أن الموقف الإيراني يدل على نية طهران ابتزاز المجتمع الدولي للقبول بإرهابها وعنفها.

إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على تقويض سيادة جيرانها.

تأتي تصريحات الوزير الأميركي بعد أن أعلنت إيران، الخميس، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

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إيران والخطوة الرابعة

وكان الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلن الأربعاء أن إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو الإيرانية تحت الأرض سيبدأ "عند منتصف ليل" الأربعاء الخميس، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية. وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن "إنتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20,30 ت غ).

وأعلنت إيران الثلاثاء استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طهران، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

منشأة فوردو النووية

وجرى الإعلان عن هذا الإجراء الجديد غداة انتهاء مهلة أعطتها طهران للدول الباقية ضمن الاتفاق (الصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا)، بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.

يذكر أن هذا الإجراء يعكس الخطوة الرابعة من توجه إيران لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي رداً على خطوة الرئيس، دونالد ترمب، بحسب ما أعلنت في أيار/مايو الماضي.

وكانت واشنطن ردّت، الثلاثاء، على الإعلان الإيراني باتهام طهران بممارسة "الابتزاز النووي". كما أعلن الكرملين الثلاثاء أنّه يراقب "بقلق تطورات الأوضاع"، فيما دعت باريس ولندن والاتحاد الأوروبي طهران إلى التراجع عن قرارها.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى الصين، الأربعاء، "للمرة الأولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي) وهو تغيير كبير". وأضاف "سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي".