شكرا لقرائتكم عمليات بغداد: أوامر باعتقال من أطلق النار لتفريق محتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد عمليات بغداد، الخميس، أنه تم إصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع رشيد بغداد، وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وكانت قوات الأمن العراقية عمدت، صباح أمس الأربعاء، إلى إطلاق النار في الهواء في بغداد حيث تجمع عنده المحتجون، وقال شاهد عيان لوكالة رويترز، إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا على الجسر، دون وقوع إصابات.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، "للعربية"، يتم متابعة ملف المخطوفين من المتظاهرين وسيتم إعلان النتائج.

وأعلن أنه تم إيقاف أحد أنواع الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، واعتقال 26 من مثيري الشغب قرب الجسور في بغداد، مشيراً إلى أن 95% من المتظاهرين سلمين.

وقال قائد عمليات بغداد إن القوات الأمنية تتعرض لهجوم من قبل بعض المندسين وهناك العشرات من المصابين من أفراد الأمن .

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وأعلن المحمداوي أنه لن تتم مداهمة ساحة التحرير ويتم توفير الحماية للمتظاهرين، مشيرا إلى إعادة فتح جسر الشهداء.

عناصر أمنية ملثمة

وكشف قائد عمليات بغداد أن الملثمين على الجسور هم عناصر أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وعناصر الشغب

وأضاف "هناك جهات تريد صدام مع القوات الأمنية عند الحواجز الأمنية".

وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، شهدت أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب ما أفادت فرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في وقت سابق الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.