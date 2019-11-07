السيسي عن الإخوان: يا يحكموا يا يقتلوا.. والله ما اعرف هيقابلوا ربنا بالكدب ده كله إزاي.. وبواجههم "لاجل خاطر الدين"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرادة الدولة المصرية في محاربة الإرهاب، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزارة الأوقاف، قائلا: "أنا عندي إرادة لا تلين في مواجهتهم؟ طبعًا، من حديد من حديد".

وأضاف السيسي: "بالمناسبة، أنا بواجه في إطار مواجهة لاجل خاطر الدين، كل الدين، لأن اللي بيحصل ده كان له تأثير سلبي كبير جدًا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، الناس تشككت إيه القيم والأديان اللي تطلع وتقتل في الناس بالطريقة دي، مش ممكن".

وتابع الرئيس: "شوفوا اللي بيحصل كل يوم وانتوا تعرفوا إن انتم في قتال، وفي نضال مستمر وشوفوا كل يوم في حكاية، أنا والله ما اعرف هيقابلوا ربنا بالكدب ده كله إزاي، ده كدب كتير ربنا يكفينا شرهم".

السيسي مهاجما الإخوان: "يا يحكموا يا يقتلوا.. قلوبهم مريضة"

وهاجم الرئيس السيسي، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب استهدافها للشعب المصري بالقتل والتخريب والشائعات.

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وقال السيسي: "اوعوا تفتكروا يوم ما قلت في 24 يوليو 2013، الكلمة اللي هي بتاعة الإرهاب وعاوز تفويض، عاوز أقولكم في الوقت كتير من اللي كانوا معانا مستهجنين الدعوة، وتفويض إيه وإرهاب ايه اللي بتقول إننا هنقابله في مصر، وإنك عاوز تفويض تتعامل معاه بعد كده".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أصل عندهم المنهج كده يا يحكموا ويقتلوا، فكنا رايحين للحرب ومكنتش هقدر أروح للحرب دي، ولما انتوا عملتوا 30 يونيو مكنتوش تعرفوا إن النتايج هتكون كده، إنهم هيفضلوا ورا منكم ويقاتلوكم بالكلمة والكذب والافتراء، غير السلاح والتخريب والتدمير، النفوس مريضة وقلوبهم مريضة، لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده".



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.