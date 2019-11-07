ترامب ينشر صورته خلال الاجتماع ويعلق.. ليلة حل الخلافات.. ما الذى حققته الوساطة الأمريكية بشأن سد النهضة؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة.

وفود مصر وإثيوبيا والسودان

كما أضافت أن وفود مصر وإثيوبيا والسودان اجتمعت مع وزير الخزانة، منوتشين، ورئيس البنك الدولي مالباس في واشنطن، الأربعاء.

ونوّهت إلى أن وزراء الدول الثلاث سيجتمعون في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول، و13 يناير/كانون الثاني. حسبما ذكرت قناة "العربية".

ترامب في تغريدة

وأَضاف ترامب في تغريدات له عبر تويتر، أن الاجتماع بشأن سد النهضة مضى بشكل جيد، وأن المباحثات مستمرة.

صورة للاجتماع

كما نشر الرئيس الأميركي صورة من اجتماعه مع الوزراء حول سدّ النهضة.

بدوا أن أزمة سد النهضة الإثيوبي وما يثار من مخاوف حول تأثيراته على حصة كلاً من مصر والسودان من المياه فى طريقها إلى الحل، بعد دخول الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بقوة على خط رعاية المفاوضات بين كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان.. فى السطور التالية ، يرصد اليوم السابع كواليس الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

تفاصيل الاتفاق

ما الذى تم الاتفاق عليه فى مفاوضات سد النهضة خلال اجتماعات واشنطن ؟

بحسب بيان لوزارة الخارجية ، أعلن الوزير سامح شكرى أنه تم الاتفاق بدء تشغيل السد خلال شهرين ، وفق قواعد يتم الاتفاق عليها خلال انعقاد 4 اجتماعات عاجلة لوزراء الري فى كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان ، على أن يشارك فى تلك الاجتماعات ممثلين عن الولايات المتحدة، وممثل للبنك الدولي.

اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا، التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ما هو موعد اجتماعات وزراء رى الدول الثلاثة ؟

بحسب تصريحات شكرى ، فإن الاجتماعات سيتم عقدها قبل حلول 15 يناير 2020 ، على أن يتخللها تلك الفترة لقاءين فى واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحقق فى تلك المفاوضات.

ما هى الالتزامات التى تعهد بها وفود مصر والسودان وإثيوبيا ؟

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جدد ممثلي الوفد الثلاثة فى بينا مشتركا نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيدهم الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وألمح البيان المشترك إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق الموعد المحدد، سيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ما هى المادة 10 من إعلان مبادئ عام 2015 ؟

المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تقر أسس التسوية السلمية للمنازعات وتنص على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا".

وتقر المادة أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلافات من خلال مشاوراتهم أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة.

ماذا قال ترامب عن مفاوضات سد النهضة ؟

علق الرئيس الأمريكى على المفاوضات بتغريده على حسابه الرسمى بموقع تويتر، أعرب خلالها عن ارتياحه لم بدي من تفاهم. وقال ترامب إن مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسئولى مصر وإثيوبيا والسودان. ونشر صوره تذكارية تجمعه بالوفود الثلاثة . حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

ماذا قال شكرى عقب الاجتماعات ؟

أكد الوزير سامح شكرى أن الاجتماعات تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.

اجتماع ثلاثي في واشنطن

يذكر أن اجتماعاً ثلاثياً انعقد الأربعاء في العاصمة الأميركية واشنطن، بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التقى قبيل مشاركته في الاجتماعات بجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء.

كما التقى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري جون باراسو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وبحث معهم ملف سد النهضة.

كما استعرض الأطراف الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.