تفاصيل مقاطعة السيسي لوزير الأوقاف بسبب بدل صعود المنبر.. «متفقين على حاجة تانية»..

قدّم وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمه وباسم جميع الأئمة العاملين بالوزارة، على اهتمامه بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة.

الموارد الذاتية للأوقاف

وأضاف خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس السيسي، أنّه بناءً على ما وجّه به رئيس الجمهورية في آخر لقاء جمعه به، وبناءً على تدبير التمويل اللازم للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، صدر قرر رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة، الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويطبق ذلك بداية من أول الشهر المقبل.

السيسي يقاطع وزير الأوقاف

وقاطع رئيس الجمهورية، وزير الأوقاف، قائلًا: "لسه بقية الكلام يا دكتور، إحنا متفقين على حاجة تانية، موجودة؟!"، ليرد الوزير قائلًا: "إن شاء الله جاية، ربنا يحفظك يا سيادة الريس، دي مرحلة وكل ما استطعنا تحسين مواردنا الذاتية سنحسن أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف إن شاء الله".

السيسي يهنئ المواطنين

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى المولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ذكرة عطرة

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف: "أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

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تكريم شخصيات

كما يكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.

تجديد الخطاب الديني

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع أو يزيد عن تجديد الخطاب الديني بمشاركة جميع الأطياف، موضحًا: "ندي الفرصة للكل يتكلم ويسمع وأنا هحضر"، وذلك خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

وقاطع وزير الأوقاف الرئيس السيسي، بعدما قال إنّه سيحضر المؤتمر، قائلًا: "ده شرف لينا يا ريس"، ليرد الأخير: "لأ مش شرف".

وأضاف السيسي: "أرجو يبقى فيه إعداد لأنه مش هيبقى على أد الدين، أنا كنت ممكن أقول لرئاسة الجمهورية تعمله، لكن أنا قولت لأهل الدين هم الأولى بالكلام في الشأن العام".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.