النشرة: مسيرة طلابية في شوارع عرسال نددت بسياسة الفساد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن ​طلاب المدارس​ الرسمية في ​عرسال​ تركوا المقاعد الدراسية وانطلقوا في مسيرة جابت شوارع البلدة وصولا إلى ساحة ​الجمارك​ وسط البلدة رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات نددت ب​سياسة​ ​الفساد​ والحرمان. واكدت على مطالب ​الحراك الشعبي​ ورحيل ​السلطة​ وتامين مسقبل للأجيال من ​الطلاب​.

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