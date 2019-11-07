نتيجة التحقيقات التي انجزها ​التفتيش المركزي​ وبطلبه، أحيل رئيس بلدية في محافظة عكار من قبل ​وزارة الداخلية والبلديات​ الى ​النيابة العامة التمييزية​ التي أدعت على كل من يظهره التحقيق في هذا الملف.

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كانت هذه تفاصيل خبر إحالة رئيس بلدية بعكار والإدعاء على من يظهره معه التحقيق بناء لطلب التفتيش المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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