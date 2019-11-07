الصايغ وجه تحية للطلاب الذين نزلوا اليوم إلى الطرقات:يصنعون تاريخ لبنان الجديد

وجه نائب رئيس ​حزب الكتائب​ ​سليم الصايغ​ تحية للطلاب الذين نزلوا اليوم إلى الطرقات وهم يصنعون ​تاريخ لبنان​ الجديد، واعتبر ان "هذه التحركات تهدف إلى تفعيل الحركة السياسية كمقدمة لاستعادة الثقة بالبلد".

ورأى ان "هذه الطبقة السياسية فشلت، القى فيها المسؤولين المسؤوليات على بعضهم البعض، فجّروا الحكومة من الداخل وأضاعوا بوصلة الوطن"، لافتا إلى ان "ما يحصل حالياً هو أهم حدث حصل في لبنان من الاستقلال حتى اليوم، والموضوع الذي يجمع بين المتظاهرين هو كرامة الانسان وليس أمراً سياسياً".

وتوجه لبعض نواب تكتل لبنان القوي، قائلا: "أنتم تنتظرون بعضكم البعض لكي تخرجوا من التكتل التابع لجبران باسيل... لا تنتظروا الايحاءات ولا السفارات، انتبهوا قد يفوت الآوان".