نقيب الصحافة يشدد على الدور البناء للإعلام والنخب الفكرية

شدد نقيب الصحافة عوني الكعكي على "الدور البناء للإعلام والنخب الفكرية". وكلامه جاء خلال لقاء دعا إليه اللقاء التشاوري في المحافظات اللبنانية النخب الفكرية والمؤسسات الاعلامية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في نقابة الصحافة تحت عنوان ماذا يريد المواطن من السلطة السياسية والحراك الشعبي،
وشدد المجتمعون على "الثوابت الوطنية اللبنانية:
- تعزيز فكرة الدولة المدنية الجامعة والقادرة والعادلة.
- المواطنة على أساس أننا مواطنون في وطن لا مواطنين في طوائف.
- رفض الفتنة المذهبية وإدانتها .
- سحب سياسات التحدي في العلاقات بين الطوائف وحل أي خلاف بالحوار وبتغليب المشترك.
- تفعيل مؤسسات الدولة وتحريرها من الوصايات السياسية والطوائفية.
- الجيش والمؤسسات الأمنية ضمانة وحدة البلد والسيادة .
- اسرائيل عدو مشترك لكل اللبنانيين. وتغليب التعارضات المحلية يصرف الصراع معها عن مساره الصحيح.
- تمثيل المرأة وإعطاؤها حقوقها على مستوى القرار في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- ضرورة اعتماد الدولة رؤية لدور الشباب ومستقبلهم وتوفير فرص العمل لهم ومشاركتهم في القرار.
- إبعاد الثروة النفطية عن المحاصصات الطوائفية والمذهبية والمحسوبيات السياسية وتوظيفها لخدمة مستقبل الأجيال القادمة.
- ضريبة تصاعدية لتوفير حد أدنى من العدالة الإجتماعية وتأمين الحاجات الأساسية من ماء وكهرباء وتعليم وغيرها.
- ضمان صحي واجتماعي وضمان الشيخوخة عبر تحويل جزء من أرباح المصارف والعقارات والأملاك البحرية.
- إحياء الطبقة الوسطى ضمانة للتوازن الإجتماعي والحد من الطوائفية.
- خطاب إعلامي هادئ وبنّاء.
- ضمان الامن البيئي والصحي.
- قانون انتخابات نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة الغاء القيد الطائفي.
- تسريع تشكيل الحكومة على أن يكون الحراك الشعبي شريكا وأداة رقابة ومحاسبة.
- المطالبة باللامركزية السياسية والإدارية.
- إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي حق الجنسية لأبنائها".
كما تم الطلب من اللقاء التشاوري في المحافطات بعقد اجتماعات أحرى ، وقد أكد منسق اللقاء عبد الهادي محفوظ أن ندوات ستعقد في جميع المحافظات اللبنانية.
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