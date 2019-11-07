جورج نادر: يجب احتضان هذه الثورة لبناء لبنان الجديد

اشار العميد المتقاعد جورج نادر الى انه يجب احتضان هذه الثورة لبناء لبنان الجديد، واكد ان الشعب والطلاب هم قائد الثورة. واوضح في حديث تلفزيوني، ان اليد التي تقوم هذه الانتفاضة هو عمل حراكي تراكمي من عام 2011 الى اليوم، والسبب الرئيسي هو وعي الناس وفشل الدولة.
ولفت نادر في حديث تلفزيوني، الى انه لا احد يستطيع الادعاء ان هناك جهة تقود هذا الحراك، واكد ان الناس اكبرم ن ان تقودها السفارات. ونفى نادر تهمة اتهامه بأنه عميل السفارات لا سيما الولايات المتحدة، موضحا انه تدرب في فرنسا وصداقة مع فرنسا واميركا ليست تهمة.
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