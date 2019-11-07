مديرية حماية المستهلِك نظمت 37 محضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة

نظّمت فِرَق مراقبي مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة 37 محضر ضبط منذ بداية الأسبوع الى اليوم. وقد شملت المحاضر مُخالفات متنوعّة منها التلاعب بالأسعار، أو الزام المواطنين الدفع بالدولار ، او عدم الالتزام بالسعر الرسمي لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع .
وذكّرj وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بـ "ضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. وهيَ اذ تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو التجار الى الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء".
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