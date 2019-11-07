سعد رد على أبي خليل: وعدوا بالكهرباء 24/24 على مدى 10 سنوات ونفذوا الوعد

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ على عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​ من دون أن يسميه، مشيراً الى أنه "كل الثناء للنائب الحالي والوزير السابق الذي هو وفريقه وعدوا اللبنانيين ب​الكهرباء​ 24/24 على مدى 10 سنوات ونفذوا الوعد. وهذا ما دفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ للمطالبة ب​حكومة​ من الحياديين من أجل تكرار هذه التجربة الناجحة. حمى الله لبنان من هكذا طبقة فاشلة ومتمسكة ب​السلطة​".

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