الدكاش: أفتخر بأن كسروان تضم نخبة من جامعات لبنان نرفع الرأس بطلابها وأساتذتها وإداراتها

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أفتخر بأن ​كسروان​ تضم نخبة من جامعات لبنان، نرفع الرأس بطلابها وأساتذتها وإداراتها. وأفتخر أن كثيرا من هؤلاء منتسبون او مناصرون للقوات اللبنانية. لهؤلاء، لحريتهم، لكرامتهم، لاستقلاليتهم الف تحية واحترام".

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