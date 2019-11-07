القاضية عون تنفي أي علاقة لها بالفيديو المسرب على وسائل التواصل

نفت المدعية العامة ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" نفيا قاطعا ان تكون هي صاحبة الصوت في الفيديو المسرب على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، مؤكدة انها غير معنية بالفيديو المركب لا من بعيد ولا من قريب واللكنة ليست لكنتها والصوت مركب ولا يمت الى صوتها بأي شكل.

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