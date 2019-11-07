نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي تعلن الاضراب المفتتوح بدءا من الثلاثاء

قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في ​لبنان​ اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني والاعتصام امام مباني الشركتين ، في حال لم يستجب المعنيون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم بتنفيذها وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​.

وأهاب مجلس النقابة بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير أن يفي بالوعد الذي قطعه، حين جزم أنه لن يمس إطلاقا بالمستحقات السنوية للموظفين وأنه سيلتقي النقابة لهذه الغاية. لكننا، يا للأسف، لم نلمس منذ ذلك التصريح، على إمتداد الأيام الـ21 الفائتة،اي تجاوب بهذا الخصوص. ولا نزال تنتظر تحديد موعد معه كي يُصار الى اتخاذ الإجراءات الخطية اللازمة لتنفيذ ما وعد به.