القاضي ابراهيم: استمعت مطولا الى السنيورة بشأن ملف الـ11 مليار

أعلن المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث لقناة "الميادين" أنه "استمع مطولا الى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ بشأن ملف الـ11 مليار".

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