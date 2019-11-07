الرئيس عون واصل اتصالاته لتحديد موعد الاستشارات النيابية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات السياسية والامنية في البلاد، وتلقى سلسلة تقارير عرضت للمستجدات، في وقت تواصلت فيه الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية تمهيدا لتحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

وفي اطار اللقاءات، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد واجرى معه جولة افق تناولت المستجدات.

كما التقى رئيس الجمهورية للغاية نفسها الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي سلّمه نسخة عن النداء الصادر عن عدد من الشخصيات السياسية والفكرية والادبية ومن العاملين في المجتمع المدني، والذي تضمّن مقترحات لحل الازمة الراهنة.

التقى الوزير السابق كريم بقرادوني وتداول مع الرئيس عون في التطورات الاخيرة.