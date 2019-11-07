وزير الكهرباء السوري: لا يوجد حالياً تقنين في سوريا

أعلن وزير ​الكهرباء​ السوري ​محمد زهير خربوطلي​ عن دراسة إلى عام 2023 تتضمن رفع توليد الكهرباء إلى 9 آلاف ميغاواط وأنه تم ربط الشبكة لتعود قوية كما كانت قبل الحرب وبالتالي لا يوجد حالياً تقنين في سورية مؤكداً أن هناك عدداً من المجموعات متوقفة من الممكن أن تولد ألفي ميغاواط لعدم توافر ​الغاز​ وفي حال توافر المادة سوف تقلع المجموعات مباشرة.

وخلال مناقشة لموازنة وزارته في لجنة ​الموازنة​ كشف فيما يتعلق بمحطة توليد حلب خربوطلي أن إحدى الشركات الإيرانية سوف تزور سورية للتعاقد على تنفيذ المحطة التي تكلف 63 مليار ليرة كما أن ​الحكومة​ خصصت 9 مليارات ليرة للمحطة.

وأكد أنه لا يوجد زيادة للأسعار سواء للمنزلي أم التجاري، مضيفاً: "ندرك الأعباء المالية التي يتحملها المواطن لكن أتمنى الترشيد في موضوع الكهرباء".

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