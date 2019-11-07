مقتل 4 متظاهرين برصاص القوات الأمنية في بغداد

أفادت وكالة "​رويترز​" بـ "مقتل 4 متظاهرين في ​العراق​ برصاص ​قوات الأمن​ على جسر الشهداء المؤدي للمنطقة الدبلوماسية شديدة التحصين وشارع الرشيد ب​بغداد​".

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