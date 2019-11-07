ماكرون: حلف الأطلسي في حالة "موت سريري"

اعتبر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف ​الناتو​"، موضحًا أن "الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف".

وأكد ماكرون لمجلة "ذي إيكونوميست" أن "السبب في ذلك يعود إلى نقض ​الولايات المتحدة​ التزاماتها تجاه حلفائها في الناتو، وتصرفات ​تركيا​ العضو في الحلف".

ودعا إلى "ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية ل​أوروبا​ "وتحديد الأهداف الاستراتيجية للناتو".

وتأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تشير فيه ​تقارير​ إعلامية لقيام دول أوروبية عدة بخطوات عملية نحو تأسيس قيادة عمليات مشتركة قد تشكل خطوة أولى نحو الانفصال عن الولايات المتحدة و​حلف شمال الأطلسي​.

