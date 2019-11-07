ماكرون: حلف الأطلسي في حالة "موت سريري"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف الناتو"، موضحًا أن "الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف".
وأكد ماكرون لمجلة "ذي إيكونوميست" أن "السبب في ذلك يعود إلى نقض الولايات المتحدة التزاماتها تجاه حلفائها في الناتو، وتصرفات تركيا العضو في الحلف".
ودعا إلى "ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا "وتحديد الأهداف الاستراتيجية للناتو".
وتأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تشير فيه تقارير إعلامية لقيام دول أوروبية عدة بخطوات عملية نحو تأسيس قيادة عمليات مشتركة قد تشكل خطوة أولى نحو الانفصال عن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
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